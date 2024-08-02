Ліга конференцій

За такі висловлювання українець може одержати на горіхи від представників УЄФА.

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі та гравець Полісся Олександр Усик прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти словенської Олімпії (1:2), за яким він спостерігав з трибун.

"Звичайно спорт не справедливий. Загалом і життя несправедливе. Нема справедливості у світі, треба за неї боротися.

Мене не треба прирівнювати до гравців, хлопці професійно працюють. Але коли тобі не дають працювати та допомагають іншій команді, то… Я ніколи не скаржуся на суддів, але цей склад суддів із Сербії був дуже огидним. УЄФА слід звернути увагу, що у сербів до нас, українців, є упереджені стосунки, бо вони підтримують нашого ворога. УЄФА не бачить цього чи у них очі через гроші замилило? Подивіться, що відбувається – суддя в один бік судить.

Немає питань, чи він професійний суддя, я – не футбольний суддя, але УЄФА, розплющте очі. Якщо вам потрібні гроші, то наберіть, я дам вам гроші.

Мені легше, коли я у рингу, бо контролюю ситуацію. Тут я не можу контролювати ситуацію. На полі хлопці контролюють ситуацію. Я хвилююся тільки тому, що не можу контролювати ситуацію. Вони добре викладалися, добре пресингували. Я думаю, тренер скаже своє слово.

Але я ще раз повторюся, що ця група суддів – огидна. Вони допомогли опонентам краще зіграти. Жовтих напхав тренерам, нехай на трибуну прийде, напхає ще нам жовтих. Нехай живе, але просто роби свою працю професійно. Не будь гадом", — сказав Усик в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Олімпія.