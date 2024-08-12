Команда поступилась новачку УПЛ.
Фото Кривбас
12 серпня 2024, 15:50
Півзахисник криворізького Кривбасу Юрій Вакулко — про виїзний матч 2 туру УПЛ проти львівських Карпат — 0:3.
"Враження від матчу погані. Зіграли не так, як планували. Не забили свої моменти, а потім ще й пропустили двічі. Після цього вже було важко зламати їх захист. Треба рухатись далі. Попереду — багато важливих матчів, сезон тільки розпочався.
Добре, що моменти є, але їх потрібно реалізовувати. У перших двох поєдинках проти Чорноморця та Вікторії — була та ж ситуація. Багато ударів, але забили всього двічі. Можливо, це прийде з досвідом. Адже у нас також вистачає молодих футболістів.
Ця гра вже позаду, треба готуватись до наступної. Усі думки — про Вікторію. Є декілька днів, щоб добре підготуватись. На жаль, так сьогодні склалось, це футбол. Кривбас не заслуговував на поразку, але, на жаль, просто не реалізували свої можливості", — сказав Вакулко.
Огляд матчу Карпати — Кривбас доступний на Football.ua.