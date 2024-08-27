Україна

Патріотичні нотки та легенди на презентації.

Одеський Чорноморець на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на нинішній сезон.

Новинку виготовила іспанська компанія Kelme. У традиційні синьо-чорні кольори було стильно вписано українську вишиванку.

Також додамо, що на презентацію "моряки" покликали не лише гравців, що діють, а й легенд одеського футболу, серед яких були Віктор Зубков, Олександр Никифоров та Олександр Косирін.

Цього сезону Чорноморець провів чотири матчі в УПЛ, з яких три програв. Також "моряки" вже вилетіли із Кубку України після поразки від Карпат.