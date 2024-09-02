Україна

Захисник висловився після матчу УПЛ.

Захисник Динамо Тарас Михавко прокоментував перемогу над ЛНЗ (1:0) в матчі УПЛ.

"Звичайно, приємно грати на рідному стадіоні за підтримки наших вболівальників. Ми дуже цього чекали, усім дякую за підтримку.

Гра була, звичайно, непроста. Ми знали, що гра буде такою, тому що проти Динамо завжди суперники викладаються вдвічі краще.

Тим більше у нас була важка ситуація з постійними переїздами, кожні 4 дні гра, десь втомлені. Але ми все одно готувалися до цієї гри і готувалися тільки для позитивного результату. Тому дякую всім за підтримку, все супер.

Звісно, є деякі моменти, які потрібно покращувати, але хто б не грав, ми всі викладаємося на максимум, усі один одного підтримуємо, тому з цим проблем точно немає.

Жеребкування основної стадії Ліги Європи? У нас випали хороші суперники. Я б не сказав, що є десь слабші, але я хотів би виділити Лаціо, Рому, Галатасарай і, звичайно, Реал Сосьєдад.

Хороші дуже команди, грають у європейських топлігах, тому з ними буде непросто. Але ми будемо готуватися для позитивного результату, щоб потішити наших уболівальників і нашу країну", — сказав Михавко.

Динамо — ЛНЗ 1:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ