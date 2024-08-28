Україна

Колектив Олександра Бабича вкотре поповнився гравцем донеччан.

Центральний півзахисник Шахтаря Кирило Сігеєв перебрався до Чорноморця, передає офіційний Telegram-канал "моряків".

Новий клуб 20-річний українець представлятиме на правах оренди. Гравець отримав футболку з 14-м номером.

Раніше Сігеєв виступав за Олександрію (оренда). Протягом двох попередніх сезонів півзахисник узяв участь у 39 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

Також зазначимо, що влітку цього року Кирило допоміг збірній України U-23 здобути перемогу на турнірі Моріса Ревелло у Франції.

Сігеєв — шостий гравець Шахтаря, орендований Чорноморцем. Раніше склад одеситів поповнили захисники Данило Удод і Роман Савченко, півзахисники Євген Яновіч і Михайло Хромей, а також нападник Іван Петряк.