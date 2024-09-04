Слова тренера юнацької команди Динамо після жеребкування.
Костюк, Динамо
04 вересня 2024, 09:34
Наставник юнацької команди Динамо Ігор Костюк прокоментував підсумки жеребкування другого раунду Шляху чемпіонів Юнацької Ліги УЄФА, де суперником його команди стане переможець пари Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Марибор (Словенія).
"Фаворитом у цій парі є Марибор, який є чинним чемпіоном. Вони традиційно виступають у Юнацькій Лізі УЄФА, це добротна команда, знаємо, що вона відрізняється від інших своїми силовими якостями, крім того, вони є гарними постачальниками кваліфікованих гравців до Європи. Тому, думаю, буде дуже цікаво. Підійдемо до протистояння з ними з усією увагою та детально проаналізуємо суперника. Скоріш за все, будемо грати саме з ними.
Якраз є час проаналізувати суперника, зрозуміти, як вони грають, і в наступних іграх будемо розуміти, що саме нам потрібно робити, щоб бути кращими за Марібор та награвати ту тактику, яку ми використовуватимемо у єврокубках. Не вважаю, що команда з Гібралтару чинитиме серйозний супротив Марибору у першому кваліфікаційному раунді, але і ці матчі проаналізуємо, щоб розуміти силу свого суперника.
Звісно, це міжнародний досвід, ми представляємо нашу країну на міжнародній арені. Ми задали високу планку своїми виступами у попередніх сезонах Юнацької Ліги УЄФА, тому до нас ставляться дуже уважно. Звісно, для гравців виступи на міжнародній арені – це місце, де вони здобувають європейський досвід, щоб удосконалювати свою майстерність", — сказав Костюк.