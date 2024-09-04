Україна

Слова тренера юнацької команди Динамо після жеребкування.

Наставник юнацької команди Динамо Ігор Костюк прокоментував підсумки жеребкування другого раунду Шляху чемпіонів Юнацької Ліги УЄФА, де суперником його команди стане переможець пари Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Марибор (Словенія).

"Фаворитом у цій парі є Марибор, який є чинним чемпіоном. Вони традиційно виступають у Юнацькій Лізі УЄФА, це добротна команда, знаємо, що вона відрізняється від інших своїми силовими якостями, крім того, вони є гарними постачальниками кваліфікованих гравців до Європи. Тому, думаю, буде дуже цікаво. Підійдемо до протистояння з ними з усією увагою та детально проаналізуємо суперника. Скоріш за все, будемо грати саме з ними.

Якраз є час проаналізувати суперника, зрозуміти, як вони грають, і в наступних іграх будемо розуміти, що саме нам потрібно робити, щоб бути кращими за Марібор та награвати ту тактику, яку ми використовуватимемо у єврокубках. Не вважаю, що команда з Гібралтару чинитиме серйозний супротив Марибору у першому кваліфікаційному раунді, але і ці матчі проаналізуємо, щоб розуміти силу свого суперника.

Звісно, це міжнародний досвід, ми представляємо нашу країну на міжнародній арені. Ми задали високу планку своїми виступами у попередніх сезонах Юнацької Ліги УЄФА, тому до нас ставляться дуже уважно. Звісно, для гравців виступи на міжнародній арені – це місце, де вони здобувають європейський досвід, щоб удосконалювати свою майстерність", — сказав Костюк.