Україна

Клуби УПЛ отримали штрафи в розмірі 5 та 10 тисяч гривень.

Офіційний сайт УАФ повідомляє, що Контрольно-дисциплінарний комітет організації ухвалив низку рішень.

Так, Верес оштрафували на 5 тисяч гривень за недотримання регламентних норм щодо обов'язкового фотографування команд (після привітання на своїй половині поля біля середньої лінії на відстані 7 м від бокової лінії).

ЛНЗ зобов'язали сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 10 тисяч гривень за повторну затримку початку матчу (5-й тур УПЛ, Динамо — ЛНЗ).

Зазначимо, що раніше в КДК УАФ повідомили про покарання для Карпат і Кривбасу за підсумками їхньої очної зустрічі в 2 турі УПЛ.