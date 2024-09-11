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Президент Динамо став на захист керманича збірної Сергія Реброва на тлі провального старту в Лізі націй.

Національна збірна України розпочала новий розіграш Ліги націй з двох поразок у дивізіоні B: спочатку підопічні Сергія Реброва поступилися Албанії в номінально домашній грі (1:2), а потім "синьо-жовті" поступилися Чехії (2:3).

Президент київського Динамо Ігор Суркіс вирішив стати на захист керманича української збірної на тлі шквалу критики, який на того обрушився.

"Я не можу говорити про те, чи були зроблені якісь висновки, чи ні. Я можу сказати так: Я почекав, почитав усю критику, якій піддалася вся збірна України після поразок від Албанії та Чехії і в багато в чому, я не згоден. Я не буду розмірковувати, чи правильну тактику обрала збірна України, чи ні. Я не професіонал. У нас сьогодні є диванні експерти, які оцінюють тактику збірної України, хто як зіграв. Перш за все, щоби про це говорити, треба знати мікроклімат у команді. Якщо є гарний мікроклімат у команді, як кажуть "один за всіх і всі за одного", то тоді приходять результати.

Але я дивлюся, що критики понеслося на нашого головного тренера збірної України Сергія Реброва. Хочу підкреслити, що його ледь не два роки вся країна хотіла бачити на чолі збірної і чекали, як манну небесну, що він прийде і все буде одразу: національна команда почне перемагати і виграє чемпіонат Європи, бо в нас найталановитіша молодь і так далі. Однак я повинен повернутися до витоків, коли Ребров прийшов працювати молодим, ще не сформованим тренером у київське Динамо. Це дуже важливо підкреслити.

Він тоді одразу до мене прийшов і сказав, що хоче створити структуру, щоби в клубі працювала одна модель виховання футболістів, починаючи від найменших і закінчуючи U19 та U21, яка тоді ще існувала. Тобто всі розвивалися по одній певній схемі. Йому вдалося побудувати цю модель, він запросив в усі вікові категорії іноземних фахівців, на що я його дав згоду.

Йому це повністю вдалося, я вам хочу сказати. І не тому, що він виграв два чемпіонати України поспіль, як молодий тренер, а тому що ця структура, яку він створив у ті роки, вона й сьогодні працює в київському Динамо. Я коротко перерахую гравців, які починали виховуватися в цій структурі, яку створив Ребров. Це: Дубінчак, Біловар, Дячук, Волошин, Ванат, Шапаренко молодий, який прийшов у Динамо в 16 років, Бражко, Миколенко, який грає в Евертоні, Забарний, який виступає за Борнмут, і багато інших хлопців, які хай пробачать, що я їх не перерахував. І це запрацювало. Після цього Ребров вигравав золоті медалі і потрапляв до Ліги чемпіонів з Ференцварошем, який і мріяти не міг потрапити в ЛЧ. Тобто зараз усіх собак спустили на головного тренера.

Я вчора послухав пресконференцію і стояло питання: Ви підете чи ні? Це ж смішно.

Ребров несе відповідальність, але не можна критикувати просто тому, що хочуть когось зняти чи щоби хтось пішов. Я вчора послухав пресконференцію і стояло питання: Ви підете чи ні? Це ж смішно. Чому? Бо президент Української асоціації футболу і Ребров, яких тільки рік тому обрали, сказали, що вони будуть будувати вертикаль збірних. Так треба набратися терпіння і почекати.

У нас молодіжка достроково вийшла на Євро-2025, збірна U19 під керівництвом Михайленка потрапила в четвірку найсильніших. Ці хлопці в майбутньому замінять наших ветеранів і, я впевнений, буде створена сильна збірна. Але треба набратися терпіння, а не звинувачувати в усьому Реброва. Сьогодні наша країна знаходиться в стані війни і гравці Шахтаря, і футболісти Динамо не мають часу на відновлення.

Я не збираюся бути адвокатом у Реброва, але ці розмови про відставку, то так тоді ми ніколи нічого не досягнемо.

Я не збираюся бути адвокатом у Реброва, але ці розмови про відставку, то так тоді ми ніколи нічого не досягнемо. Правильно сказав Андрій Шевченко, що поставлена задача – потрапити на Чемпіонат світу. Через Лігу націй чи кваліфікацію – не має значення. У мене теж були непрості стосунки з Ребровим, але він професіонал. Як був футболістом професіоналом, так і тренер він професіонал, як і Андрій Шевченко.

Але президент УАФ правильно сказав, що невдалі результати на старті Ліги націй не змінять нашу стратегію. Є продумана стратегія, давайте наберемося терпіння і довіримо цю відповідальність професіоналам, а потім запитаємо з них. Ребров потрапив на чемпіонат Європи і його всі готові були носити на руках. Програли румунам, але хіба тільки головний тренер програв румунам? Команда програла.

Футболісти збірної України виходять на поле грати за свою країну, перш за все, а не за тренера. Повинен бути єдиний механізм. Ми з вами не розуміємо, що відбувається у національній збірній. Ось в цьому повинні розібратися фахівці, а не дилетанти, які зараз критикують і кажуть, що Ребров повинен піти. Ви ж прекрасно розумієте, кого сьогодні запросити у національну збірну, хто сьогодні є кращим тренером, який може очолити національну команду?

Я знаю Реброва, він зробить правильний вибір і в жовтні наша збірна буде грати зовсім інакше.

Ребров досвідчений тренер, я підкреслюю. Де б він не був, то досягав результату ви ж не можете з цим не погодитися? Так, для нього це нова робота – не бути постійно в тренувальному процесі. Я знаю Реброва, він зробить правильний вибір і в жовтні наша збірна буде грати зовсім інакше. По самовіддачі до гравців не має ніяких питань за матч із Чехією, але помилок було багато. Ви мені скажіть, Динамо могло пройти Зальцбург? Але ми не забили, а вони забили і пройшли далі. Ми могли собі представити, що Партизан обіграємо 9:2?

Моя порада, потрібно всім зібратися і президентам команд, і Реброву, і збірникам та налаштувати їх. У мене складається таке враження, що наче ми кожен раз потрапляли на чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Я не адвокат Реброва, але я хочу підкреслити, що це професіонал, який відданий футболу. Ребров працював в ОАЕ, йому пропонували новий контракт, але він повернувся в збірну України. Це говорить про те, що він патріот і хоче зробити для збірної України, щоби вона була на провідних ролях. Майте терпіння, давайте почекаємо", — заявив Ігор Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу FootballHub.