Україна

Команда готується до чемпіонату Європи.

Гравець молодіжної збірної України Назар Волошин прокоментував вихід команди у фінальну стадію Євро-2025.

"Ми дуже щасливі, адже досягли своєї мети. Вийшли на Євро, але будемо намагатися перемагати й надалі, щоб вийти з першого місця.

У нас повне взаєморозуміння з тренерами, ми розуміємо їхню тактику. Взагалі у нас дуже якісний колектив, у якому ми підтримуємо один одного. У нас хороша атмосфера в команді.

Забивати голи — це круто, мені дуже подобається. Хочу робити це якомога більше. Але головне те, що ми перемогли та взяли у двох матчах шість очок", — сказав Волошин.

Раніше своїми думками після відбіркових матчів поділився головний тренер молодіжної збірної Унаї Мельгоса.