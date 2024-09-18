Україна

Косовар отримав пошкодження у минулому матчі проти Колоса.

Захисник ЛНЗ Хайдін Саліху не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах, повідомляє прес-служба клубу.

22-річний косовар отримав м'язову травму у минулому матчі УПЛ проти Колоса (1:1).

Хайдіна замінили у першому таймі, а після медичного обстеження з'ясувалося, що у нього запалення сухожилля стопи. На відновлення йому знадобиться близько двох тижнів.

Нинішнього сезону Саліху провів усі шість матчів за черкаський клуб.

Свій наступний матч ЛНЗ проведе проти Полісся. Гра відбудеться 22 вересня о 18:00 за Києвом.