Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 16 вересня 2024 року.

Колос у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з ЛНЗ. Матч закінчився з рахунком 1:1.

Команда з Ковалівки відкрила рахунок уже на десятій хвилині, коли голом відзначився Третьяков. Однак на 65 хвилині черкаська команда відповіла своїм результативним ударом, записаним на рахунок Момо.

Після шести ігор Колос набрав три очки і посідає 14 місце в УПЛ, а ЛНЗ має 10 балів та шостий рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — ЛНЗ у рамках 6 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Колос — ЛНЗ 1:1

Голи: Третьяков, 10 — Момо, 65.

Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Криворучко (Салабай, 61), Краснічі (Дієго, 62) — Третьяков (Ільїн, 82), Оріховський, Гусол (Велетень, 62) — Болівар (Паулаускас, 75).

ЛНЗ: Кучеренко — Путря (Норенков, 69), Саліху (Авагімян, 20), Муравський, Г. Пасіч — Бойко (Бар, 76), Яшарі, Нонікашвілі — Топалов (Олійник, 69), Молло (Халайла, 69), Момо.

Попередження: Болівар — Бойко, Топалов.