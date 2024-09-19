Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти полтавської Ворскли (3:1).

"Готувалися, як до рядового поєдинку. Ми йдемо від матчу до матчу, слава Богу, сьогодні вдалося виграти. Наприкінці поєдинку довелося понервувати через мінімальну перевагу, але забили третій м’яч та довели гру до перемоги.

Мій гол? Побачив, що воротар вийшов далеко від воріт, відпустив від себе м’яч, тож залишалося поцілити в порожні ворота.

Вже за рахунку 2:1 Ворскла мала момент, аби забити ще. Тому, повторюся, добре, що забили третій та довели гру до перемоги. У штрафному майданчику не розібрали гравців, загубили одного, і в підсумку пропустили. Напевно, через брак концентрації й стався цей пропущений м’яч.

У нас кожна гра жорстка. Так, хлопців замінювали через травми голови. Сподіваюся, з ними буде все добре.

Дуже добре прийняли Герреро, колектив у нас класний. Едуардо провів хороший матч, сподіваюся, буде забивати багато голів та приносити користь команді. Себальйос великий молодець, забив важливий гол за рахунку 0:0. Після цього стало трохи легше, бо Ворскла почала більше розкриватися.

Які очікування від наступної гри з Рухом та поєдинку в Лізі Європи проти Лаціо? Ми йдемо від матчу до матчу, і на кожну гру налаштовуємося, як на фінал, маючи відповідну мотивацію та готовність віддаватися на сто відсотків", — наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ворскла.