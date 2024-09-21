Україна

Гравець Динамо дав свій коментар після поєдинку чемпіонату України.

Правий вінгер Динамо Андрій Ярмоленко висловився щодо результату поєдинку з Рухом у сьомому турі УПЛ, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо — Рух 0:0 Огляд матчу 21.09.2024

Колектив Олександра Шовковського вперше в новій кампанії чемпіонату України втратив залікові бали.

"Думаю, гра була цікавою для уболівальників, обидві команди створювали багато моментів. Потрібно віддати належне команді Рух, її футболістам. Звісно, якби ми використали свої моменти у першому таймі, у другому нам було б легше. Але це футбол: інколи забиваєш з нічого, а інколи не реалізовуєш стовідсоткові моменти. Чого не вистачило? Голів не вистачило", — додав Ярмоленко.

В Андрія запитали, чи можна сказати, що Динамо недостатньо боролося в завершальній фазі.

"Вважаю, боротьбу ми точно не програли, лише не використали свої моменти, особливо до перерви. А у другому таймі ми йшли уперед, відкривалися, тому й у Руху було дві чи три хороші нагоди", — зазначив він.

Вінгер киян також висловив свою думку щодо жорсткості гри львів'ян.

"На мою думку, усе було в межах норми. Мала місце чиста чоловіча боротьба, рефері давав грати в багатьох епізодах. Думаю, це краще, ніж коли лунає свисток при кожному падінні. Словом, нічого особливо грубого я сьогодні не побачив. Так, нам не вдалося перемогти, так, ми втратили очки, але це все одно мало колись статися, бо важко пройти увесь сезон без втрат", — пояснив гравець "біло-синіх".

Ярмоленко відповів, чи був сьогоднішній матч репетицією перед поєдинком із Лаціо в Лізі Європи та поділився враженнями від нового формату турніру та суперників.

"Ні, ніякої репетиції не було. До єврокубків будемо готуватися лише після сьогоднішньої гри. Графік дуже насичений, немає такого, що ми вважаємо якусь гру важливішою за іншу, адже за кожну перемогу дають три очки. Тому потрібно кожного разу віддаватися повністю на полі та перемагати. На жаль, сьогодні нам не вдалося це зробити. Суперники в ЛЄ? Жеребкування вже відбулося, й після нього нічого не зміниться, навіть, якби я хотів інших суперників (посміхається). Звісно, щось нове — це завжди цікаво. Побачимо, як буде. Починається дуже насичений графік, коли ігри через три дні на четвертий чи через два дні на третій. Найголовніше – встигати відновлюватися та відпочити після дороги. Логістика трохи ускладнює нам завдання, але нічого страшного — будемо готуватися, щоб гідно представити наш клуб та країну у Європі", — сказав Андрій.

Виконавець мав досвід ігор у насиченому графіку, коли виступав в АПЛ, тож, наостанок, він розповів, чи буде для нього ситуація з календарем звичною.

"Якби футболісти АПЛ подорожували автобусом чи потягом, як Динамо, Шахтар чи Кривбас, думаю, вони б не змогли грати через 48 годин чи через 72 години. Це трохи інше. З подібним у Європі ніхто не стикався. Одна справа, коли є повноцінне відновлення, коли у будь-який момент можеш приїхати на базу, щоб зробити усі необхідні процедури, і зовсім інша, коли ти їдеш 20 годин автобусом у сидячому положенні. Про яке відновлення може йти мова? Звісно, добре, що у нас великий склад і багато футболістів. Думаю, грати будуть усі, у кожного буде свій шанс, потрібно лише ним скористатися. Очікується дуже важкий період попереду, будемо діяти як єдина команда і підтримувати один одного", — заявив гравець Динамо.

Нагадаємо, з Лаціо в першому турі основного раунду Ліги Європи підопічні Шовковського зустрінуться в середу, 25 вересня (початок — о 22:00 за Києвом).