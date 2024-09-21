Україна

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти львівського Руху (0:0).

"У Михайленка та Волошина невеликі ушкодження. Обидва не зможуть нам допомогти і у наступній грі.

Кожна гра важлива для нас. Ліга Європи – один турнір, чемпіонат – зовсім інший. Думаю, вболівальники отримали велике задоволення від сьогоднішньої гри, команди намагалися грати в атакуючий футбол, створювали моменти.

Якщо говорити про нашу команду, то, на жаль, не вдалося реалізувати свої нагоди, хоча було декілька моментів, які можна й потрібно було завершувати. Але це футбол, він тим і приваблює багатьох, і є спортом №1 у світі.

При цьому життя триває. Я завжди кажу своїм хлопцям: що б не відбувалося, як би не складалася ситуація, вони мають робити все можливе, щоб попередню гру забувати, аналізувати її й готуватися до наступних поєдинків. Тому що сезон у самому розпалі", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Рух.