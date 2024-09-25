Україна

Солідна ювілейна відмітка для українського хавбека.

У матчі сьомого туру УПЛ донецький Шахтар упевнено обіграв столичну Оболонь (4:0).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "гірників" Тарас Степаненко, для якого це був ювілейний 600 матч у складі українських команд у всіх турнірах на топ-рівні.

Більшість своїх матчів 35-річний українець провів за донецький клуб — 517, а ще 83 були у складі запорізького Металурга.

Свій перший матч на дорослому рівні Степаненко провів 4 березня 2007 за Металург проти Динамо (1:3). За 600 ігор він забив 35 голів.

Степаненко став лише третім гравцем, якому підкорився цей рубіж. Попереду нього колишній одноклубник Андрій П'ятов – 630 матчів та лідер Олександр Шовковський – 730 ігор.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Оболонь.