Україна

Колумбієць травмувався в ході свого дебютного матчу в єврокубках.

Центральний захисник Динамо Браян Себальйос пропустить близько трьох тижнів через травму, передає офіційний сайт киян.

Динамо — Лаціо 0:3 Відео голів та огляд матчу 25.09.2024

Пошкодження 23-річний колумбієць зазнав у поєдинку з Лаціо в Гамбурзі у рамках першого туру Ліги Європи-2024/25. Тоді його довелося замінити вже на 19-й хвилині зустрічі.

"Після ретельного обстеження та проведення МРТ підтвердився попередній діагноз — пошкодження м'яза задньої поверхні стегна. Орієнтовний строк його реабілітації — три тижні", — йдеться в офіційній заяві "біло-синіх".

Нагадаємо, зараз на рахунку орендованого у Форталези захисника один гол у чотирьох матчах за Динамо.

У неділю, 29 вересня, колектив Олександра Шовковського гостюватиме в Лівого Берега у восьмому турі УПЛ (початок — о 18:00).