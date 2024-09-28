Україна

Хавбек рівненської команди поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Півзахисник Вереса Дмитро Кльоц прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:1), у якому він відзначився голом.

"Моє рідне Рівне! Хлопчиком починав робити свої перші кроки у футболі на старому Авангарді. Збулась мрія мого життя — повний стадіон, близькі люди, друзі, родина, моя кохана та забитий гол чемпіону України, який приносить нам дуже важливий один заліковий бал.

Вітаю усіх рівнян, ми граємо для вас. Дякую за підтримку, ви неймовірні! Дякую ЗСУ за можливість займатись улюбленою справою. Командо, ви — неймовірні! Незабутній вечір", — написав Кльоц на своїй сторінці в Instagram.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Шахтар.