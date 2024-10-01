Україна

Тренер луганчан поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти полтавської Ворскли (2:0).

"Вітаю свою команду з важливою, впевненою перемогою. Важкувато нам дався старт гри, але потім непогано пресингували, зуміли забити гол в кінці першого тайму. Повинні були забивати ще.

Перші хвилини другого тайму теж провели не дуже. Але перехопили ініціативу, змогли забити ще. Якщо б забили раніше, то спокійніше догравали б зустріч.

Нваезе програє іншим захисникам конкуренцію. Башич не був на 100% готовий до матчу. Ескінья своєю роботою заслужив на цей шанс. Зіграв дуже добре. Дришлюк останні поєдинки грав та має непоганий ігровий тонус. Найголовніше – є конкуренція. Саме так можна прогресувати.

Супряга з’явився лише на декілька хвилин? Так склався матч. Не робили багато замін, тому що чудово грали гравці, котрі вийшли на поле з перших хвилин. Не було сенсу міняти те, що добре працює. Але Супряга добре показує себе на тренуваннях і свій шанс ще отримає.

Добре, що ми створюємо моменти. Кожен тиждень працюємо над реалізацією. В останніх іграх в нас були проблеми на правому фланзі. Жуніньо дуже добре працював на тренуваннях. Але його конкурент – Вантух теж чудово працює. Тому шукав йому місце на полі. Порозмовляли з ним і вирішили спробувати на правому фланзі. Він зіграв дуже добре. Деякий час Жуніньо пропустив, тому, можливо, поки що не витримує всю гру. Але він буде набирати.

Гусєв працював з нами не весь збір в Словенії, зігравши лише одну гру. Потім поїхав на Чемпіонат Європи в збірну. Він молодий, йому треба працювати ще краще, щоб отримати свій шанс", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Ворскла.