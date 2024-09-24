Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 вересня 2024 року.

Колос із Ковалівки у матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв луганську Зорю (1:0).

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині другого тайму, коли на 62 хвилині результативним ударом відзначився Третьяков.

Після семи турів Колос набрав шість очок і піднявся на 11 місце в УПЛ, а у Зорі дев'ять балів та дев'ятий рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Зоря у рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Колос — Зоря 1:0

Гол: Третьяков, 62



Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Краснічі (Салабай, 75) — Гусол (Алефіренко, 46), Оріховський (Дієго, 72), Третьяков — Болівар (Паулаускас, 73).



Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Башич (Волошин, 72), Джордан, Вантух — Кирюханцев (Горбач, 63), Дришлюк, Яцик, Мічин — Супряга (Будківський, 63), Антюх.



Попередження: Алефіренко, Бондаренко — Дришлюк, Мічин, Беніто, Горбач.