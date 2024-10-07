Україна

Капітан Динамо знову з пошкодженням.

Динамо повідомляє, що вінгер та капітан Андрій Ярмоленко отримав рецидив травми чотириголового м'яза стегна у вчорашній грі проти Кривбасу (2:1). Андрій був замінений на 62-й хвилині матчу.



Ярмоленко точно не зіграє у поєдинках за національну збірну проти Грузії та Чехії.



Нагадаємо, що Ярмоленко через травму не грав у матчі Ліги Європи проти Гоффенгайма (0:2) у минулий четвер.



У цьому сезоні на рахунку Ярмоленка 14 матчів та 4 голи у всіх турнірах.

11 жовтня в 3-му турі синьо-жовті в Познані на ENEA Stadion прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" зіграють проти Чехії.