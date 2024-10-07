Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Півзахисник київського Динамо Максим Брагару прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (2:1).

"Звичайно, я щасливий виходити на поле з перших хвилин. Були моменти, коли вдавалися проходи, але не вистачало кінцівки. Буду працювати над цим.

Червона картка у єврокубках? Усі підтримали – і партнери, і тренерський штаб, і родина. Я намагався забути той момент, сконцентрувався на підготовці, аби прогресувати та показувати результат.

Перед Кривбасом акцентували увагу на тому, що буде дуже важка гра. Команда нав’язує боротьбу, є дуже хороші виконавці, активно пресингують. Очікували, що буде важка гра – так і сталося", — наводить слова Брагару Football Hub.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого дев'ятого туру УПЛ.