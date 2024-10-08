Україна

Ювілей для ветерана українського футболу.

Матч 9-го туру Динамо — Кривбас став для динамівця Андрія Ярмоленка ювілейним, 500-м, проведеним в складі українських команд у всіх турнірах.

В чемпіонаті України Ярмоленко провів 252 гри, в Кубку України — 29, у єврокубках — 89, в Суперкубку України — 6, за національну збірну України — 124.

Як представник Динамо Ярмоленко провів 375 ігор, Десни — 1.

Перша гра Андрія Ярмоленка на топрівні відбулася 11 серпня 2006 року в складі Десни в кубковій гостьовій грі з Нивою (Тернопіль, 2:0).

В активі Ярмоленка 195 голів: 109 — в УПЛ, 19 — в Кубку, 21 — у єврокубках та 46 — в збірній.

Нагадаємо, Ярмоленко отримав рецидив травми у матчі проти Кривбасу.