Очільник УАФ прокоментував новий комплект форми збірних України.
Андрій Шевченко, Getty Images
09 жовтня 2024, 11:54
Українська асоціація футболу презентувала оновлений комплект домашньої форми збірних перед початком жовтневого міжнародного циклу.
Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував цю подію під час оголошення нового партнерства з adidas.
"Для нас велика честь повернутися до родини adidas. Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже adidas розробляла ексклюзивну форму, у якій національна збірна виступала на Євро-2012.
Ми прагнемо досягнути найвищого рівня змагань в усіх наших національних командах і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким, як adidas, на шляху до цієї мети", — заявив очільник українського футболу.
Збірна України зіграє проти Грузії 11 жовтня, а проти Чехії — 14 жовтня.