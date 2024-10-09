Україна

Очільник УАФ прокоментував новий комплект форми збірних України.

Українська асоціація футболу презентувала оновлений комплект домашньої форми збірних перед початком жовтневого міжнародного циклу.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував цю подію під час оголошення нового партнерства з adidas.

"Для нас велика честь повернутися до родини adidas. Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже adidas розробляла ексклюзивну форму, у якій національна збірна виступала на Євро-2012.

Ми прагнемо досягнути найвищого рівня змагань в усіх наших національних командах і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким, як adidas, на шляху до цієї мети", — заявив очільник українського футболу.

Збірна України зіграє проти Грузії 11 жовтня, а проти Чехії — 14 жовтня.