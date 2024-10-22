Україна

Капітан Руху поділився емоціями від повернення на поле.

Півзахисник та капітан львівського Руху Марко Сапуга прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Карпат (0:1).

"Радий повернутися на поле вперше за тривалий час. Ціную, що тренер випустив мене зіграти у важливому поєдинку. Я та Євгеній Пастух довго відновлювались після травм, але наш медперсонал та тренерський штаб добре з нами попрацювали, за що ми їм дуже вдячні. З лави запасних важко спостерігати за грою команди, особливо в такому емоційному матчі. Було приємно грати за такої атмосфери й вдячний всім фанатам, які підтримували нас.

Матч був цікавим, з великою кількістю боротьби та моментів. На початку гри в Руху все виходило, перші 20 хвилин ми контролювали ситуацію на полі. Далі суперник збив наш темп, а наприкінці першого тайму Карпати забили після стандарту. У другому таймі ми додали в інтенсивності та були гострішими в атаці, втім нам не пощастило забити гол. Кожен з нас старався і віддавав на полі всі сили заради перемоги, але, на жаль, команда поступилася.

У нас зараз насичений графік і треба відновитись до наступної гри. Попереду в нас матч проти Чорноморця. Це також хороша команда і в цьому поєдинку ми теж викладатимемось на повну, аби здобути позитивний результат. Після цього в нас буде кубкова гра проти Карпат й ми постараємось реабілітуватись за поразку у чемпіонаті", — наводить слова Сапуги прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Карпати.