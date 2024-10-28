Україна

В чемпіонаті U-19 відбувся центральний матч.

Старший тренер Динамо U19 Ігор Костюк прокоментував поєдинок юнацького чемпіонату проти донецького Шахтаря, в якому "біло-сині" зазнали мінімальної поразки – 0:1.

"Була гра тактик, гра нервів. Шахтар обрав тактику діяти другим номером, добре захищався, віддав ініціативу. Ми ж створювали моменти, володіли перевагою, у них практично не було моментів. Але дальній удар, потім гра на добиванні – й гол, який вирішив долю матчу. Але це футбол, потрібно реалізовувати свої моменти, грати конструктивніше попереду в індивідуальному плані.

У нас тривалий чемпіонат, ще є матч у другому колі. Будемо намагатися перемагати у своїх матчах та сподіватися, що Шахтар не зможе виступити без втрат у своїх поєдинках. Це футбол, турнірна дистанція довга. А ця поразка – зайвий привід належним чином налаштуватися на гостьовий поєдинок у другому колі", — сказав Костюк.

Після 11 турів Динамо відстає від Шахтаря, який перебуває на першій сходинці, на три бали.