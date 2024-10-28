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Коментар головного тренера Лівого Берега після поразки від Зорі.

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак прокоментував поразку від Зорі (0:2) у матчі 11-го туру УПЛ.

"Ми виконали великий обсяг роботи, але особливо нічого не виходило. Отримали у свої ворота незрозумілий пенальті, після якого швидко пропустили вдруге. Після цього стало набагато важче. По перерві зробили заміни та перебудувалися. Після цього створювали моменти, але забити не виходило.

Завдання на гру було компактно зіграти в захисті та швидко переходити від оборони в атаку. Час від часу в нас це виходило, але суперник теж аналізує ігри та знає, проти кого виходить грати. На психологію більше вплинув не пенальті, а швидкий другий гол у наші ворота. Радує тільки те, що ми достатньо били по воротах і хотіли забити. Над проблемою з реалізацією треба більше працювати, але розуміємо, що майстерність в магазині не купиш.

Наступний матч? До всіх команд ми готуємося однаково, але нинішні Карпати дуже відрізняються від тих, з якими ми грали в Першій лізі. Змінився тренер, половина команди – легіонери. У Львові важко грати, в них специфічне поле, воно в’язке, важке, але все одно будемо готуватися та працювати", – сказав Первак.

Звіт про матч читайте на Football.ua.