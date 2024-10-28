Україна

Лідер Динамо пропустив матч із Шахтарем.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів подробиці травмування півзахисника Миколи Шапаренка, через що він був змушений пропустити матч із донецьким Шахтарем в чемпіонаті України.

"Відбулась трагедія із Шапаренком — за чотири-п'ять годин до матчу з Шахтарем він скляними дверима порізав собі плече. Він відкривав двері й скло впало на нього — тому він сьогодні не грав.

Ми були б більш креативними в середині поля, але мені сподобались ті хлопці, які вийшли. Був настрой, вони грали так, як вони мусять грати.

Тільки о вчора о другій годині ми приїхали на базу. Хлопці відновлювались", — сказав Суркіс.

Динамо Київ — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ