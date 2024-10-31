Україна

Кривбас оговтується після вильоту з Кубка.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував виїзний матч 1\8 фіналу Кубка України проти житомирського Полісся.

"Хочу привітати Полісся з перемогою. Але, на мій погляд, Кривбас також заслуговував на перемогу. Але це футбол. Десь нам не пощастило, а ось супернику навпаки. Як я вже сказав на флешінтерв'ю, ми змусили Полісся страждати на футбольному полі, адже грали дійсно непогано. Мали свої моменти, але так буває, що поступились.

Вдячний своїй команді за цю гру. Подивився вчора матч Рух — Карпати. І, вважаю, наша гра була навіть цікавіша та інтенсивніша. Є дербі Динамо — Шахтар, львівське дербі. Сьогодні ми також зробили непогане дербі: Кривий Ріг – Житомир.

По-перше, десь Фортуна була на їхньому боці. Також у Полісся вже має гравців збірної України, також молодіжної збірної. Суперник хороший. По підбору гравців склад непоганий. Але ми сьогодні не поступались. У нас ще все попереду", — сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Кривбас поступився Поліссю — 1:2.