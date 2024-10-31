Україна

Коментар тренера Полісся після вдалого матчу з Кривбасом.

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур прокоментував домашній матч 1\8 фіналу Кубка України проти криворізького Кривбасу.

"Це була чергова гра, на яку хлопцям було легше налаштуватись, ніж на попередні. Гра була непоганою, є результат. Моменти, які ми сьогодні створили – це позитив, який ми маємо брати з цього матчу, і це головне. Добре, що вони є.

Матч видався непростим і навіть занадто емоційним. Хлопці здобули перемогу, і це дуже важливо для нас", — сказав Ашур.

Нагадаємо, Кривбас поступився Поліссю — 1:2.