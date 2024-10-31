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Автор переможного м'яча Луан Кампос поділився враженнями від гри проти Оболоні.

Нападник Вереса Луан Кампос прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Оболоні (2:1).

"Дуже щасливий, що наша команда зуміла пробитися до чвертьфіналу Кубку України. Радий, що саме я зумів допомогти і забити переможний м'яч.

Зараз для нас дуже важливо правильно відновитися і готуватися до матчу чемпіонату. Бо ми повинні набирати очки.

Щодо мого голу — Владислав Шарай виконав хорошу подачу, був невеликий хаос у штрафному майданчику суперника, я послизнувся, але зумів зорієнтуватися і пробити по м'ячу. Дуже щасливий, що забив і ми здобули перемогу.

Оболонь — хороша команда. Вони мають достатньо якісних гравців. Ми це знали. В нас на цю кубкову гру була певна стратегія, яку ми намагалися виконувати.

Після виходу на заміну у другому таймі відчував впевненість. Бо тренер завжди повторює, що гравці, які входять у гру з лави запасних — дуже важливі. Вони повинні впливати на результат і допомагати команді", — наводить слова Кампоса прес-служба клубу.

Раніше стали відомі всі учасники чвертьфіналу Кубка України-2024/25.