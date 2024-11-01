Команди Руслана Ротаня та Олександра Шовковського зіграють два матчі поспіль.
Олександрія - Динамо Київ, ФК Динамо Київ
01 листопада 2024, 13:50
Українська Прем'єр-ліга оголосила, що перенесений матч стартового туру УПЛ між Олександрією та київським Динамо пройде 4 грудня.
Спочатку матч мав відбутися на початку серпня, але був перенесений через виклик гравців до складу Олімпійської збірної України.
Таким чином, Олександрія та Динамо, які зараз лідирують в УПЛ проведуть два матчі поспіль, оскільки вони зустрінуться у 16 турі, базовою датою якого є 7 грудня.
Також додамо, що раніше було перенесено ще один матч першого туру УПЛ між Рухом та Полісся.
У найближчому турі Олександрія зіграє проти Полісся, а Динамо зустрінеться з Інгульцем. Обидві зустрічі відбудуться 3 листопада.