Україна

Команди Руслана Ротаня та Олександра Шовковського зіграють два матчі поспіль.

Українська Прем'єр-ліга оголосила, що перенесений матч стартового туру УПЛ між Олександрією та київським Динамо пройде 4 грудня.

Спочатку матч мав відбутися на початку серпня, але був перенесений через виклик гравців до складу Олімпійської збірної України.

Таким чином, Олександрія та Динамо, які зараз лідирують в УПЛ проведуть два матчі поспіль, оскільки вони зустрінуться у 16 ​​турі, базовою датою якого є 7 грудня.

Також додамо, що раніше було перенесено ще один матч першого туру УПЛ між Рухом та Полісся.

У найближчому турі Олександрія зіграє проти Полісся, а Динамо зустрінеться з Інгульцем. Обидві зустрічі відбудуться 3 листопада.