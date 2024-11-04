Україна

За не надто сприятливих погодних умов у Кривому Розі яскравого двобою ми так і не побачили.

Понеділок завжди вважався складним днем через початок нового робочого тижня, але організатори української Прем’єр-ліги вирішили зробити його ще більш насиченим, розмістивши одразу три протистояння в нашому графіку. Середній телевізійний слот при цьому займало протистояння, яке б за інших умов та відсутності гри напередодні поміж Олександрією та житомирським Поліссям (1:0) могло б стати центральним на весь наш футбольний вікенд.

У гості до криворізького Кривбасу навідався львівський Рух і це був двобій колективів, які останнім часом демонстрували протилежну один одному динаміку в турнірній таблиці. "Жовто-чорні" не перемагали в шести матчах поспіль, тоді як колектив Юрія Вернидуба тільки-но спромігся на серію з двох перемог, як слідом відбулась кубкова поразка від того-таки Полісся, тож перед черговою домашньою грою "червоно-білі" потребували позитивних емоцій.

Однак погода в Кривому Розі цього дня була такою, що на відкритому стадіоні Гірник пограти в якісний футбол було практично неможливо через потужний вітер, який рухав м’яч полем навіть без участі власне футболістів, не кажучи вже про якісь спроби передач на бодай незначні відстані. При цьому господарі перший тайм проводили ще й проти цього потужного спротиву природи, але зуміли створити чи не більше за суперників гольових моментів.

Але різниця полягала в тому, що Рух мав одну нагоду біля чужих воріт, яка припала аж на 36 хвилину, і одразу її реалізував. Сич завершив випад до правого флангу контратаки прострілом на дальню для Карабіна, а той із гострого кута пробив крізь руки Кліщука. Майже миттєво після цього львів’яни створили дуже схожий момент, але цього разу Роману не дали відзначитись із пасу Квасниці, а не то б можна було й поставити під сумнів інтригу в цій грі.

Що-що, а говорити з командою зрозумілою мовою Юрій Вернидуб завжди вмів. Цього разу в керманича Кривбасу були звичні 15 хвилин перерви для того, аби як слід завести своїх підопічних, і він це зробив. Господарі повернулись на поле, а вже за дві хвилини святкували забитий м’яч. Соса з центральної лінії закинув уперед, Задерака зупинив перед Ледвієм, після чого перекинув воротаря й пробив у порожні ворота.

Цікаво, що чи не єдиним футболістом, який цього вечора поладнав із цим клятим вітром, був саме Максим — що не закидання на його адресу вперед, так виходив переможцем навіть у боротьбі проти трьох суперників. Але постійно не вистачало наполегливості попереду що одним, що іншим, тож матч у підсумку доволі швидко знову звалився в суцільну боротьбу.

Трохи цікавіше стало наприкінці. Там почалась гра "атака-на-атаку", переможцем з якої міг вийти хто завгодно, але команди обрали третій результат. Той-таки Задерака й Сич мали можливість на це повпливати безпосередньо, але хибили з непоганих позицій. Чи через вітер? Можливо. На погоду все що завгодно можна було списати цього разу, бо для цього були підстави.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях у ковалівського Колосу, тоді як львівський Рух навідається до рівненського Вересу.Кривбас — Рух 1:1Задерака, 47 — Карабін, 36Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич, Вакулко (Твердохліб, 56), Микитишин (Кожушко, 70) — Соса.Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор (Притула, 65), Підгурський, Пастух — Квасниця (Руніч, 64), Краснопір (Климчук, 74), Карабін (Клайвер, 74).Попередження: Твердохліб — Дідик