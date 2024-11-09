Україна

Два матчі бану отримав захисник Зорі Габріель Ескінья.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ опублікував чергові рішення після минулих матчів чемпіонату та Кубку України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Рівненський Верес буде змушений заплатити штраф у розмірі 200 тисяч гривень за скандування кричалок дискримінаційного характеру на матчі УПЛ проти Зорі.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк отримав штраф у розмірі 75 тисяч гривень за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме виявив неповагу до колег, суперників, арбітрів, ЗМІ, уболівальників, тощо.

Донецький Шахтар отримав штраф у розмірі 15 тисяч гривень за повторну неявку футболіста на флеш-інтерв'ю після гри з Чорноморцем у 12 турі УПЛ.

Захисник Зорі Габріель Ескінья отримав два матчі дискваліфікації за грубе порушення правил у матчі проти Шахтаря у Кубку України.

Раніше повідомлялося, що УАФ розпочала співпрацю з Федерацією футболу Саудівської Аравії.