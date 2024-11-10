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Керманич Кривбасу прокоментував нічию проти Колосу.

У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас напередодні зіграв унічию проти ковалівського Колосу на полі суперників.

Колос — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власних підопічних.

"Я робив заміну в компенсований трошки з інших причин. Розраховував на Ноа Ндомбазі, але він не дуже добре увійшов у гру, тому ми зробили цю заміну. У принципі гра була рівна. Як у нас, так і у Колоса було небагато моментів. Єдине, що ми забили одразу на початку другого тайму. Якщо б ми не пропустили цей гол, виграли. Вважаю, що Кривбас утратив два бали.

Ми дали зіграти перший тайм Аморозо, у нього не все добре виходило сьогодні, тому прийшлось його замінити. Єгор дуже добре вийшов — і одразу забив. У Соси був момент, він міг забити. Головне, що гра закінчилась без травм. Зараз буде перерва в чемпіонаті, ми сядемо з тренерським штабом і проаналізуємо гру.

Макс Задерака відчув біль в нозі, тому я хотів раніше зробити цю заміну, але він — молодець. Сказав, що тайм дограє. У принципі, я дуже вдячний йому, він дуже великий обсяг роботи зробив, хоч і грав один тайм. Тому до цієї людини в мене претензій дійсно ніколи не буде, він професіонал.

Я порахував, таких схожих м’ячів ми пропустили десь п’ять. І з Карпатами в УПЛ, і в Лізі Європи. Будемо аналізувати, розбирати ці помилки, щоб більше не допускали таких моментів. Я вважаю, що можна було на кутовий цей м’яч перевести і нічого б не було. Але маємо, що маємо", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в київської Оболоні.