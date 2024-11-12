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Тренер вважає, що Віталій ще не сказав останнього слова в збірній.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чому Віталій Буяльський не викликається постійно до лав національної команди.

"Віталій залишається повноцінним гравцем збірної України. Але треба розуміти, що в команді є велика конкуренція і зараз викликаються ті гравці, які в найкращих кондиціях і краще підходять під стиль гри.

Буяльський допомагав і в збірній, і Динамо. Я згадую про те, як він витягував клуб, коли я був тренером. Але зараз поки що так. Вірю, що Буяльський ще допоможе збірній", — сказав Ребров в інтерв'ю "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, Буяльський не допоможе збірній України в Лізі націй у листопаді.