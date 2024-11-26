Україна

Дмитро Хомченовський розповів про перемогу над Оболонню.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (1:0).

"Звичайно, зараз вже зима, тому всі поля такі важкі, слизькі. Дійсно, що була важка гра, але ми перемогли, і це найголовніше.

До цього у двох матчах Кривбас не міг забити в Києві у ворота Оболоні? Не думаю. Ніхто про це не думав, але перед грою, якщо чесно, я всім нагадав про це. Ми здобули першу перемогу, і Кривбас забив перший гол в Києві проти Оболоні, тому всіх з цим можна привітати.

Дібанго — один з лідерів нашої команди, тому, я вважаю, що йому по праву довірили капітанську повʼязку. Якщо Юрій Вернидуб так вирішив, то він цього заслуговує.

Звичайно, емоції в роздягальні були позитивні, адже всі раділи перемозі. У нас зараз не буде вихідних, тому сьогодні ще порадіємо, а згодом вже будемо готуватися до наступної гри", — наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь — Кривбас.