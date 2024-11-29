Україна

Валерій Самар поділився своїми думками перед грою з Оболонню.

Захисник Лівого Берега Валерій Самар прокоментував підготовку своєї команди до майбутнього матчу УПЛ проти столичної Оболоні.

"Вже мали можливість розібрати гру про Руху. Залишилися не зовсім задоволені, адже тривалий час не можемо забити. Тренери вказали на помилки і рухаємося далі. Складно бути задоволеним матчем, який ти програв.

Зараз вже налаштовуємося на наступну гру. У звичному режимі готуємося до зустрічі проти Оболоні. На теоретичному занятті розберемо сильні і слабкі сторони суперника. На тренуваннях акцентуємо увагу на атаці. Сподіваюся, що нарешті зможемо забити.

В плей-оф за вихід в УПЛ вже зустрічалися з Оболонню, але з того часу у цієї команди змінився тренер. Для нас це дуже принципова гра, якщо враховувати турнірне становище. У кожному матчі нам є що доводити.

Я вихованець Оболоні і в команді ще залишилися тренери, з якими працював. Оболонь – це непростий суперник, який намагається дотримуватися своєї структури гри. Додатково мотивувати на заключні матчі нашу команду не треба.

Ми налаштовані нарешті перервати цю серію без перемог. Хочу запросити вболівальників на матч, адже для нас дуже важлива ваша підтримка", — наводить слова Самара прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Лівий Берег – Оболонь відбудеться завтра, 30 листопада, о 18:00 за Києвом.