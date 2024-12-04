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Наставник львів'ян поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (1:1).

"Ми очікували складного матчу і він таким і був. Полісся це сильна команда, яка якісно попрацювала на трансферному ринку та ставить перед собою високі цілі. Звісно, хотілось перемогти з огляду на те, як складався цей матч, але всеодно я подякував футболістам за цю гру. Індивідуальна майстерність футболістів Полісся дозволила житомирянам вибороти нічию.

Ми мали вигравати цей матч, але все вирішила помилка в обороні. Захисник не може давати супернику так легко обігрувати себе. Треба зробити висновки та рухатись далі. Чемпіонат складний, адже всі команди втрачають очки, тому в нас ще все попереду.

Тренерський штаб Полісся проаналізував гру Руху з Шахтарем, тож житомиряни теж хотіли здивувати нас. Та для нас це не стало несподіванкою. Водночас при рахунку 1:0 на нашу користь команда почала грати другим номером і це також психологічний момент. Виграючи, хлопці хотіли зберегти цей рахунок, хоча такої установки не було. Це також для них важливий досвід.

Загалом я задоволений грою команди і ми не відходимо від своїх ігрових принципів. Звісно, гравці допускали помилки, але цілісна картина влаштовувала тренерський штаб. Також у перехідних фазах команда зіграла можливо не так якісно, як хотілось би – багато втрачали м’яч. Щодо оборони, то вона грає на хорошому рівні, бо ми – другі серед команд, які пропустили найменше голів. Ми не лише мало пропускаємо, а й не даємо супернику створити багато моментів.

Європейські клуби регулярно грають по два матчі на тиждень, тож не хочеться говорити про втому і малу кількість часу на відновлення. Так, це досить незвично для нас, враховуючи що ми грали проти сильних команд, але футболісти повинні бути готовими до такого. Ми проаналізуємо сьогоднішній матч та підготуємось до поєдинку в Житомирі. Але вважаю, що суттєвих змін у тому матчі очікувати не варто", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Полісся.