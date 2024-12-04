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Наставник житомирської команди поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти львівського Руху (1:1).

"У нас сьогодні трохи нетипова була структура початкова, бо ми, в принципі, розуміли і стан певних гравців, враховуючи той графік, у якому ми зараз грали, і певні особливості суперника. Зробили таке рішення, хоч і часу на більшу деталізацію було не так багато. Але, тим не менше, враховуючи те, що за цей час ми зробили цю перебудову, то основний план, основна ідея була – це трохи більше надійності, знову ж таки, враховуючи наші певні кадрові моменти.

В першому таймі було відчутно, в другому таймі ще ми додали, на мою думку, звісно, і в проактивних діях з м’ячем. Знову ж таки, прикра помилка, звісно, вплинула на результат в першу чергу. Але жоден гравець не може бути застрахований від цих помилок. Крушинського підтримала вся команда, і після цього все ж таки знайшли і наші нагоди.

Загалом сьогодні, думаю, всі бачили, було дуже багато боротьби, не найлегше поле точно для конструктиву. Не так багато моментів створили, але у мене в пам'яті все рівно сейви воротаря суперника залишилися.

Ми хочемо бачити футбол, де ми беремо ініціативу в свої руки протягом усієї гри. Ми розуміємо дуже добре, що забивши гол, суперник так само достатньо прагматично поставився до ситуації, давши нам більше простору. Я дуже радий, що хлопці цим простором почали користуватися раз за разом, доставляючи достатньо швидко м’яч на третину суперника у пошуках загострень. І все ж таки ми знайшли свій момент для того, щоб використати той простір, який був. Ну і, звісно, індивідуальна майстерність так само в епізоді відіграла дуже важливу роль, безумовно. Але, знову ж таки, до останніх хвилин, хіба що до останнього епізоду, де був штрафний на користь суперника, був відчутний тиск.

Можливо, і емоцій було трохи більше, ніж треба, бо все ж таки дуже величезне бажання було сьогодні довести гру до перемоги. І через це, в принципі, можливо, були не оптимальні рішення, але, тим не менш, проактивні, тим не менш, з великим бажанням. Це нормально, це гра. Я можу хлопцям, знову ж таки, за цей відрізок, ну й за другий тайм взагалі, подякувати. Окрім прикрого епізоду, який призвів до голу, я не можу відмітити якусь неймовірно серйозну загрозу біля наших воріт.

Смоляков змінив Тейлора одразу по перерві? Знову ж таки, в нас була сьогодні планова ротація, бо певний стан, кондиції гравців вимушують. І ми бачили, що в 1-му таймі Тейлор, який так само провів достатньо багато часу попередньо, відновлюючись. Для нього цього тайму було достатньо, тому розподілили час. І достатньо було з точки зору того, що під кінець першого тайму вже достатньо важко було.

Нам треба в першу чергу зараз буде отримати більш детальну інформацію з приводу тих пошкоджень, які були під час гри. Бо, як я казав, багато боротьби, вона безслідно сьогодні не пройшла, на жаль. Від цього так само будемо відштовхуватися, тому трохи треба і цю інформацію отримати, і гру проаналізувати. Тому далі вже будемо приймати оптимальне рішення на наступну гру", — сказав Ашур в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Полісся.