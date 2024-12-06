Колумбійець має варіант з клубом МЛС.
Браян Себальйос, ФК Динамо Київ
06 грудня 2024, 09:45
Захисник київського Динамо Браян Себальйос у зимове трансферне вікно залишить склад "біло-синіх". Про це повідомляє журналіст Піпе Сьєрра.
За інформацією джерела, 23-річний колумбієць скористається правилом ФІФА, щоб призупинити свій контракт із "біло-синіми".
Нагадаємо, орендну угоду Браяна, який перебрався з Форталези, розраховано до літа 2025 року.
Також зазначається, що Себальйос має варіант із неназваним клубом МЛС.
Цього сезону Себальйос провів чотири матчі, в яких забив один гол.