Україна

Функціонер покинув посаду генерального менеджера.

Генеральний менеджер Руху В'ячеслав Шевчук та "жовто-чорні" вирішили припинити співпрацю за спільною згодою сторін. Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

"Дякую за цю співпрацю. Я та Рух мали давні тісні та дружні відносини, які ми продовжимо підтримувати й надалі. Наша співпраця була плідною та професійною, але настав час рухатись різними шляхами.

Частина мого серця та думок завжди буде з Рухом, адже це чудовий клуб і мені було цікаво та приємно бути частиною цього великого проєкту. Бажаю "жовто-чорним" успіху в усіх етапах їхнього розвитку та перемог на футбольному полі", – сказав В’ячеслав Шевчук.

На посаді генерального менеджера Руху В’ячеслав Шевчук працював із квітня 2024.