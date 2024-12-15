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Керманич ЛНЗ прокоментував нічию проти Олександрії.

У сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги напередодні черкаський ЛНЗ зіграв унічию на полі Олександрії (1:1).

Олександрія — ЛНЗ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов’язків головного тренера "бузкових" Андрій Дикань поділився враженнями від побаченого на полі.

"Хотілося б краще, але це все одно якісь очки, хороші емоції. Ви самі бачили другий тайм — хлопці робили все можливе для того, щоб здобути перемогу. Можу тільки подякувати за самовіддачу, настрій, бойовий дух, який ми бачили впродовж усієї гри.

У першому таймі терпіли, щось не виходило, повітряні тривоги… Ситуація з Олександром Каплієнком переламала хід гри. Швидка повернула його до нас, він у свідомості. Далі медичний персонал буде вирішувати, що робити.

Це був дуже швидкий тиждень. Часу було обмаль. Команда перебувала у понурому стані. Розуміли, що треба звідкись дістати ці емоції — це була наша головна задача до цієї гри. Фізично хлопці готові.

Із роздягальні нічого виносити не можна. Там була емоційна промова від Дениса Олійника і, мабуть, вона допомогла. Вона була не тривалою, але туди, куди треба. Хотілося самому вийти на поле і допомогти команді", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме у львівського Руху.