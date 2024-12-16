Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти рівненського Вереса (1:0).

"Неймовірні враження від того, що знову повернувся до стартового складу. Дуже багато часу зайняло відновлення після травми, в мене був рецидив. Сьогодні вийшов на поле в основному складі вперше за, мабуть, два з половиною місяці. Але слава Богу, що все склалося добре, я повернувся на поле, і ми здобули сьогодні важливу перемогу.

Несподіваний гол? Ми діяли за ситуацією. Зібралися я, Буяльський, Ванат та Назік Волошин, ухвалили рішення саме так розіграти. Ще й Ванат здорово набіг. Тепер жартуємо, що треба частіше ось так збиратися на полі та спонтанно щось вирішувати. Вийшло дуже здорово, хороша комбінація – гол супер, ще й приніс перемогу команді.

Сьогодні більше заважав вітер, який дув то в одну сторону, то в іншу, особливо, коли віддавали передачі, і політ м’яча було неможливо розрахувати. Але слизьке поле теж впливало – коли подавав кутовий, я послизнувся. Верес нам сьогодні нерви трохи попсував, та найголовніше – це перемога, щоб піти у відпустку з відривом від переслідувачів і з хорошим настроєм.

Потрібно грати до останньої хвилини, ми це зробили та перемогли. Верес — це бойова команда. Мабуть, ви помітили, що вони і у Шахтаря відібрали очки, і в Олександрії. З ними завжди дуже важко грати, але ми до цього готувалися, і гра вийшла такою, як ми очікували.

Якщо за чемпіонат, то оцінка десять, а щодо єврокубків, то тут без оцінки. У нас нуль очок – що тут можна сказати чи оцінити. Саме такої переваги у чемпіонаті, якщо чесно, не очікували, але, можна сказати, це лише початок. Коли я був Дніпрі-1, у нас також була перевага, можливо, й не така велика, але все одно все вирішується у другому колі.

У нас буде трохи більше двох тижнів відпочинку, після чого вже п'ятого січня їдемо на збори. Я буду у Києві зі своєю сім’єю, з маленькою дитиною, нікуди не планую їхати. Але знаю, що деякі хлопці збираються вирушити до Львову чи Буковелі", — наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Верес.