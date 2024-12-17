Україна

У футболіста був контракт до кінця сезону.

Півзахисник черкаського ЛНЗ Денис Олійник вирішив завершити кар'єру у віці 37 років. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нинішнього сезону 37-річний українець провів 12 матчів, у яких відіграв на полі 441 хвилину без результативних дій.

"Футбольний шлях короткий. Хоча я провів 20 років на професійному рівні. Було дуже багато хороших моментів та досвіду. Я мав діючий контракт до кінця сезону з ЛНЗ, але прийняв рішення і вважаю його зваженим.

По-перше, я дещо втомився психологічно. Я хочу завжди перемагати. Я не той футболіст, який буде сидіти на лавочці і буде задоволеним від того, що є в команді. До того ж я вступаю на тренерську ліцензію А і не хочу втрачати час, адже коли ти діючий футболіст, ти не можеш вчитися. Якби я не зробив це зараз, я би втратив цілий рік.

Що згадується передусім за кар'єру? Найперше — це Динамо, адже я був в академії і пройшов усі сходинки до основної команди. Я мав мрію грати за першу команду і вона здійснилася.

Також згадую Металіст. Чудові 2,5 роки. Тренер, який правильно використовував мене на полі, знав як зі мною поговорити, як мотивувати і коли треба напихати. В Металісті я отримував велике задоволення від футболу.

Дніпро також був класним клубом, прекрасний колектив, кайфував від процесу. Але там у мене не склалися відносини з Хуанде Рамосом. Згадую цей клуб з теплом в серці. А найбільше, мабуть, я навчився у Вітессі. В плані життя та відношення до футболу, там був топовий тренер (Петер Бош).

В 31 рік думав завершувати з футболом, навіть підготував лист про це. Коли я був у Фінляндії, я мав мету повернутися в Україну і довести усім, хто вважав мене збитим льотчиком, що це не так. Дуже вдячний Скрипнику, що запросив мене у Ворсклу. У мене була мрія — завершити карʼєру в Україні.

Я буду багато вчитися. Домовився з Петером Бошем, що приїду до нього, аби подивитися тренування та поспілкуватися, аби глибше розуміти процеси. У мене дуже великі амбіції. Яким я буду тренером — покаже час", — сказав Олійник в інтерв'ю УПЛ ТБ.

За свою кар'єру Олійник провів 480 матчів, у яких забив 104 голи та віддав 37 асистів. Він виступав за СІК, Металіст, Вітесc, Динамо-2, Дніпро, Ворсклу, Арсенал Київ, Нафтовик, Десну, Динамо, Дармштадт та Геліос.

Також на рахунку Дениса 12 поєдинків у складі збірної України, у яких він віддав дві гольові передачі.

У кар'єрі Олійника є три трофеї – всі були здобуті у футболці Динамо – чемпіонство в УПЛ у сезоні-2006/07, Кубок України у тому ж сезоні та Суперкубок країни у сезоні-2007/08.