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На рахунку естонця 130 матчів у футболці збірної своєї країни.

Колишній захисник Ліверпуля та збірної Естонії Рагнар Клаван оголосив про завершення кар'єри у віці 39 років.

"Сьогодні я прощаюся зі своїм першим коханням. Я ставлю крапку в подорожі, яка почалася у віці 15 років.

Дякую фанатам, які залишаються зі мною! Дякую моїм батькам, сестрам, усім друзям та одноклубникам. Особлива подяка моїй дружині Лілі, чия підтримка була неоціненна.

Моя наступна велика мрія – щоб збірна Естонії потрапила до ТОП-50 у рейтингу ФІФА, і я знаю, що ми маємо для цього потенціал. Я вірю, що зможу зробити свій внесок у цю мрію, балотуючись на пост президента Естонської футбольної асоціації наступного року", – написав Клаван у соціальних мережах.

За свою кар'єру Клаван виступав за Аугсбург, АЗ, Хераклес, Кальярі, Ліверпуль, Пайде, Флору, Елву, Вільянді, Калєв та Волеренгу. На його рахунку 618 матчів, 33 забиті м'ячі та десять асистів.

Також Клаван провів 130 матчів у складі збірної Естонії, в яких забив три м'ячі та віддав три асисти за однієї червоної картки.

Додамо, що раніше Рагнар публічно підтримував Україну у війні проти рф.