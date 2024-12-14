Україна

Хавбек черкаського клубу поділився своїми думками після гри з одним із лідерів УПЛ.

Півзахисник черкаського ЛНЗ Денис Олійник прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Олександрії (1:1).

"Завжди хочеться перемагати. На мій погляд, сьогоднішній результат є позитивним виходячи з того, де зараз знаходиться Олександрія.

Другий тайм ми провели на дуже високому рівні та могли навіть вигравати цей матч. Було видно характер, було видно агресію. У команди хороший потенціал і всі матчі повинні гратись з таким настроєм та бажанням.

Вплив на гру інциденту з Каплієнком? Я думаю, що було багато факторів, у тому числі з Олександром, плюс тривога у перерві. Все це дало енергію та агресію. Раніше вже були ігри, де ми перевертали матчі, і сьогодні у перерві ми про це говорили, що ми можемо показати, що ми мужики і можемо грати у футбол. У другому таймі усі молодці", — сказав Олійник в інтерв'ю клубній прес-службі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — ЛНЗ.