Україна

Очолив рейтинг Пау Кубарсi з Барселони.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES представив рейтинг ста найкращих молодих футболістів, які стали відкриттями у 2024 році.

До рейтингу входили гравці віком до 20 років, які зіграли щонайменше 900 хвилин на дорослому рівні.

До списку найкращих потрапив український захисник київського Динамо Тарас Михавко, який набрав 70,3 балів.

Очолює рейтинг захисник Барселони Пау Кубарсі, за яким йдуть хавбек МЮ Коббі Мейну та захисник аргентинського Лануса Хуліо Солер.

Раніше повідомлялося, що Шахтар увійшов до топ-10 найдорожчих клубів не з топ-5 ліг.