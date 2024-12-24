Україна

Футболіст підтримує Збройні Сили України.

Нападник Роми і збірної України Артем Довбик і його агент Олексій Люндовський отримали медалі "За сприяння Збройним Силам України".

Про це Олексій Люндовський повідомив у своєму Instagram.

"Маємо велику честь отримати державну відзнаку від Міністерства оборони України — медаль "За сприяння Збройним Силам України".

Дякуємо Вам за високу оцінку зусиль усього нашого колективу ALIKFOOTBALL Management, спрямованих на підтримку наших доблесних захисників.

У співпраці з Благодійним фондом Допомоги та Надії лише у цьому році придбано та передано понад 10 автомобілів на потреби військових. Зокрема, пікап Isuzu D-Max на цьому відео вже допомагає вирішувати бойові завдання 28 бригаді морської піхоти.

Наше кредо — менше слів, а більше справ! Слава Україні! Разом до Перемоги!" — написав Люндовський.