Україна

28-річний українець та його друг знаходяться в реанімації.

Колишній гравець Вереса Владислав Семенчук потрапив до ДТП, повідомляє прес-служба клубу.

Внаслідок аварії 28-річний українець та його друг Давид потрапили до реанімації у тяжкому стані.

За інформацією слідчих із Рівненської області, BMW, рухаючись поблизу Рівного під час обгону іншої машини, з'їхав у кювет, де врізався у дерево.

У поліції зазначають, що однією із версій причини аварії могли бути нічні перегони. Інцидент стався 26 грудня.

Нагадаємо, Семенчук провів кілька матчів за Верес в УПЛ, а потім перейшов із футболу до футзалу.