Україна

Хавбек криворізького клубу оцінив першу половину сезону.

Півзахисник Кривбасу Денис Кузик підбив підсумки першої половини сезону для криворізького клубу.

"Цей сезон — сезон випробувань і боротьби. Поточний сезон не такий потужний у нашому виконанні, як минулий, адже ми загубили дуже багато залікових балів в таких матчах, в яких потрібно було перемагати. Але ми не здаємося і рухаємося далі. У наступних матчах будемо старатися надолужити згаяне і робити все можливе, щоб підніматися якомога вище у таблиці, та знову здобути путівку до єврокубків.

Мій побут? Я живу на квартирі з дружиною, адже ми вирішили, що так буде краще для наших відносин, молодої сім’ї. Ми з дружиною постійно разом, тому для мене було б незвично жити окремо від неї.

Після тренувань одразу приїжджаю додому, на смачну вечерю, яку мені готує кохана. Потім ми можемо разом прогулятися ввечері. Вдома дивимось разом фільми та після цього вже відпочиваю і готуюсь до наступних до тренувань. Тому, так, після робочого дня увесь свій вільний час проводжу з дружиною.

Мені подобається рибалка, тому намагаюся знаходити час та виїжджати на природу. Це хобі приносить мені багато позитивних емоцій, я дійсно кайфую від цієї справи. Ця пристрасть пішла ще з дитинства: тато, дідусь та я постійно на вихідних рибалили, особливо влітку, коли тепло та гарна погода. Мені дуже пощастило, що моя дружина теж полюбляє рибалку. Наприклад, цим літом зловили товстолоба на девʼять кілограм, це мій найбільший улов", — наводить слова Кузика прес-служба клубу.

Цього сезону Кузик провів 21 матч, у яких відзначився чотирма асистами.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце в УПЛ.